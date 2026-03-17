Fraternità e letizia IA e alluvione del 1966

Un'intervista immaginaria a Francesco d’Assisi si concentra su temi come fraternità e gioia, collegandoli all’evento dell’alluvione del 1966 e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si riflette su cosa direbbe ai giovani di oggi in un momento in cui la società sembra puntare a mostrare ricchezza e importanza a ogni costo. Nessun giudizio o interpretazione, solo fatti e domande.

Intervista immaginaria a Francesco d’Assisi. Cosa direbbe ai ragazzi oggi? Il mondo chiede di apparire ricchi e importanti a tutti i costi. Anch’io da giovane cercavo gloria e successo, ma la vera ricchezza è un cuore libero. La gioia nasce nel dono. Una persona è forte non perché ha followers o like sui social. Molti si sentono smarriti. Cosa può aiutarli? Il silenzio e l’ascolto. La vita parla, ma bisogna fermarsi per sentirla. La natura, i familiari, gli amici veri sono voci che indicano la strada". Lei ha scelto la povertà. È ancora attuale? Non l’ho scelta per tristezza, ma per libertà. Quando possediamo troppe cose, sono le cose a possedere noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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