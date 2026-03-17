Francia | 1 milione di auto fantasma 550 milioni di euro

In Francia, si stima che circa un milione di auto senza proprietario reale siano in circolazione, creando un impatto economico di circa 550 milioni di euro. Questi veicoli, definiti come auto fantasma, sono distribuiti su tutto il territorio e rappresentano un fenomeno che coinvolge diverse regioni del paese. La presenza di questi mezzi solleva questioni legate alla gestione e al controllo del parco auto nazionale.

Un milione di veicoli privi di proprietario reale circola sulle strade francesi, generando un danno economico stimato in 550 milioni di euro. Questo fenomeno, emerso da un rapporto della Corte dei Conti francese, rivela le falle del sistema di immatricolazione digitalizzato avviato nel 2017. La modernizzazione burocratica ha creato involontariamente una porta aperta per la frode: oltre 30.000 operatori privati hanno ottenuto accesso diretto al database nazionale senza i necessari controlli periodici. Il risultato è un esercito di auto fantasma che sfuggono a qualsiasi responsabilità legale o fiscale. L’architettura del vuoto normativo. Nel 2017, con l’avvio del piano Préfecture Nouvelle Génération, le autorità francesi hanno eliminato gli sportelli fisici nelle prefetture dove operavano circa 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Francia: 1 milione di auto fantasma, 550 milioni di euro Articoli correlati Superbonus, crediti fittizi e Comuni “fantasma”: confiscato un milione di euro a due imprenditoriUn milione di euro in crediti d’imposta legati al Superbonus finisce definitivamente nelle casse dello Stato. Scandalo: un milione di auto immatricolate illegalmente in FranciaSecondo il revisore dei conti dello Stato, in Francia circolano un milione di auto (pari a circa l'1,7% del parco veicoli nazionale) immatricolate... Tutto quello che riguarda Francia 1 milione di auto fantasma 550... Temi più discussi: Plenitude (Eni) e Methagora: intesa quindicennale per 50 GWh di biometano l’anno in Francia; Accudire prepara la propria espansione in Europa; Scandalo: un milione di auto immatricolate illegalmente in Francia; Dils sbarca in Francia e compra l’operatore Eol. In Francia ci sono un milione di auto fantasma. Cosa sta succedendoUn rapporto denuncia le falle del sistema di immatricolazione digitalizzato nel 2017 per un danno stimato di circa 550 milioni di euro ... hdmotori.it Immatricolazioni fittizie e 550 milioni di euro svaniti: quando digitalizzare per semplificare si trasforma in autogol di StatoImmatricolazioni fittizie e 550 milioni di euro svaniti: quando digitalizzare per semplificare si trasforma in autogol di Stato ... motorbox.com Colmar - Francia - facebook.com facebook #Brasile, #Wesley convocato per i test contro #Francia e #Croazia #ASRoma x.com