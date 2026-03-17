Francesco Giusti si difende sul caso David Rossi l' ho visto solo una volta non sono l' uomo nel vicolo

Francesco Giusti ha dichiarato di aver visto David Rossi solo una volta e di non essere l’uomo ripreso nel video nel vicolo Monte Pio. Durante un'intervista, ha precisato di non aver mai avuto rapporti stretti con Rossi e di non riconoscersi nel soggetto immortalato nelle immagini. Giusti ha inoltre sottolineato di non aver mai partecipato a quelle circostanze.

“Quella persona non sono io”, lo ribadisce a più riprese Francesco Giusti, l’uomo indicato dall’ex vigilessa Giovanna Ricci come la sagoma che si affaccia sul vicolo Monte Pio subito dopo la caduta mortale di David Rossi, il manager e capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena deceduto il 6 marzo 2013. Giusti, dipendente della stessa azienda, riferisce a Lo Stato delle Cose di aver incontrato Rossi “una volta, soltanto, alla festa dell’Unità” quando glielo presentarono. La smentita di Francesco Giusti Dov'era Giusti il 6 marzo 2013? Il dipinto della rivolta di Barbicone La smentita di Francesco Giusti Raggiunto dalle telecamere de Lo Stato delle Cose Francesco Giusti, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, nega di essere l’uomo che si intravede in vicolo Monte Pio dopo la caduta di David Rossi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francesco Giusti si difende sul caso David Rossi, "l'ho visto solo una volta, non sono l'uomo nel vicolo" Articoli correlati “Non sono io l’uomo nel vicolo”: omicidio di David Rossi, Francesco Giusti parla in commissioneSiena, 11 marzo 2026 - “Grazie al presidente Vinci e a tutti i componenti della commissione per avermi dato la possibilità di essere qui oggi (ieri,... Chi è Francesco Giusti ascoltato sul caso di David Rossi, l'ex vigilessa lo avrebbe riconosciuto nel vicoloL’ex vigilessa di Siena Giovanna Ricci ha indicato Francesco Giusti come possibile “uomo del vicolo” nel video della morte di David Rossi. Aggiornamenti e notizie su Francesco Giusti Temi più discussi: Morte di David Rossi, Giusti davanti a commissione d'inchiesta: Mai avuto rapporti diretti con lui; Morte David Rossi: Francesco Giusti sarà sentito oggi in commissione; Quarto Grado: Il mistero della morte di David Rossi, Francesco Giusti: Non sono io l'uomo del vicolo Video; Non sono io l’uomo nel vicolo: omicidio di David Rossi, Francesco Giusti parla in commissione. Francesco Giusti si difende sul caso David Rossi, l'ho visto solo una volta, non sono l'uomo nel vicoloDavid Rossi, Francesco Giusti nega a Lo Stato delle Cose di essere l'uomo nel vicolo Monte Pio. Il dipendente MPS presenterà una memoria ... virgilio.it David Rossi, Francesco Giusti e l'immagine sulla rivolta di Barbicone sui social due mesi prima della morteIndagini sulla morte di David Rossi, il dipinto della rivolta di Barbicone postato da Francesco Giusti: la rivelazione di Massimo Giletti ... virgilio.it «Io non c’entro niente, quella è una ripresa lontana e sgranata. Quella persona non sono io. Ho visto David Rossi una sola volta fuori da una festa dell’Unità», ha detto Francesco Giusti a Lo Stato delle Cose, cercando di allontanare ogni sospetto dopo le nuo - facebook.com facebook La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di #DavidRossi svolge l'audizione a testimonianza di Francesco Giusti. Segui la diretta: bit.ly/DavidRossi1003… #OpenCamera x.com