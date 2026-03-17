Francesca Lollobrigida, protagonista ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha conquistato due medaglie d’oro nei 3000 e 5000 metri di speed skating, sfidando ogni previsione. Attualmente, ha dichiarato di non voler pianificare nulla per il futuro e di non escludere una prosecuzione della carriera. La sportiva ha inoltre affermato di non voler chiudere le porte a eventuali opportunità.

Francesca Lollobrigida è stata una delle donne copertina dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo contro ogni pronostico la medaglia d’oro sia nei 3000 che nei 5000 metri di speed skating. L’esperta pattinatrice azzurra ha avuto il merito di raggiungere l’apice della forma proprio quando più conta, dopo aver fatto fatica per tutta la stagione ad essere competitiva per colpa di un’infezione virale rimediata proprio nella fase clou della preparazione. La 35enne di Frascati è tornata a parlare oggi delle sue imprese olimpiche a margine del “Dialogo sulla Lettera di Papa Leone XIV sul valore dello sport” a Palazzo Pio, a Roma: “ Il mio sogno erano le Olimpiadi, ho portato a casa addirittura due ori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida potrebbe proseguire? “Non chiudo le porte. Ora non voglio fare progetti”

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