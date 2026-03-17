Fotografie contro l' oblio A Bergamo l' Ucraina si racconta nelle immagini di Wikimedia

A Bergamo si tiene una mostra fotografica dedicata all’Ucraina, con immagini raccolte da Wikimedia. Le fotografie mostrano scene di guerra e di vita quotidiana, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà nel paese. L’obiettivo è preservare i ricordi e mantenere viva la memoria di ciò che sta accadendo, usando le immagini come strumento di testimonianza.

La guerra distrugge i monumenti due volte: prima fisicamente, poi dalla memoria. Contro la seconda distruzione, più silenziosa ma definitiva, c'è un argine possibile: la fotografia. Prima che una cattedrale crolli, qualcuno l'ha immortalata. Prima che un museo bruci, qualcuno ne ha fotografato le sale. La memoria visiva diventa, in tempo di guerra, una forma involontaria di salvezza. O almeno, così sembra credere chi ha ideato la mostra che dal 19 al 28 marzo animerà la Biblioteca civica Antonio Tiraboschi di Bergamo: un percorso espositivo dedicato all'Ucraina, nato dalla collaborazione tra Wikimedia Italia e Wikimedia Ucraina, e costruito interamente attorno alle immagini libere raccolte negli anni dai grandi concorsi fotografici del movimento Wikimedia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fotografie contro l'oblio. A Bergamo l'Ucraina si racconta nelle immagini di Wikimedia Articoli correlati Ucraina, attacco russo sulla città di Kharkiv: la devastazione nelle immagini del droneUn drone mostra la devastazione causata dall’attacco missilistico russo sulla città ucraina di Kharkiv. Leggi anche: “7×7=49”: immagini vernacolari come resistenza poetica all’oblio Una raccolta di contenuti su Fotografie contro l'oblio A Bergamo... Discussioni sull' argomento 7x7=49: immagini vernacolari come resistenza poetica all’oblio; Tracce di vita: Pavia, è un successo la mostra fotografica del medico neurologo che assiste i pazienti negli ultimi giorni; 7x7=49 - SanBe15/C - eventi; Tracce di vita dove si muore. Fotografie contro l'oblio. A Bergamo l'Ucraina si racconta nelle immagini di WikimediaLa guerra distrugge i monumenti due volte: prima fisicamente, poi dalla memoria. Contro la seconda distruzione, più silenziosa ma definitiva, c'è un argine possibile: la fotografia. Prima che una ... ilfoglio.it Tra i file che l’uomo pensava di aver cancellato per sempre, i carabinieri sono riusciti a recuperare anche fotografie di altri bambini. Gli inquirenti ipotizzano scambi con terzi - facebook.com facebook