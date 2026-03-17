Forzano il portone con un grosso cacciavite ma trovano un carabiniere | il rocambolesco arresto a Lucca

Una banda specializzata in furti in appartamento ha tentato di forzare un portone con un grosso cacciavite a Lucca, ma è stata intercettata da un carabiniere che si trovava sul posto. La scena si è conclusa con l’arresto dei componenti del gruppo. La rapida reazione del militare ha impedito che i malviventi portassero a termine il loro piano.

LUCCA – La prontezza di riflessi di un militare dell’Arma ha mandato all’aria i piani di una banda specializzata in furti in appartamento. Nella mattinata di ieri, nel quartiere lucchese di San Concordio, tre cittadini di nazionalità georgiana sono finiti in manette con le pesanti accuse di tentato furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I soggetti — di 24, 27 e 43 anni, tutti senza fissa dimora e con il solo 27enne gravato da precedenti specifici — si trovano ora dietro le sbarre. Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 10:30. Un sottufficiale dei Carabinieri, residente proprio nel palazzo preso di mira, stava uscendo dalla propria abitazione per recarsi al lavoro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Forzano il portone con un grosso cacciavite ma trovano un carabiniere: il rocambolesco arresto a Lucca Articoli correlati Carabiniere condannato a tre anni: uccise un ladro che aveva ferito il collega con un cacciaviteComune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San... Gigi Cagni e la resa dei conti con un calciatore: “Lo prendo, lo spingo nel portone e chiudo il portone”Gigi Cagni racconta cosa accadde con un suo calciatore: il tecnico provocò ad arte il 'chiarimento' dopo essersi chiusi dentro un portone durante una... Altri aggiornamenti su Forzano il portone con un grosso... Come Rocky Balboa: a Camogli Duccio Forzano porta in scena la forza di rialzarsiUna storia di resilienza, passione e sogni inseguiti con tenacia. E' quello che racconterà il celebre regista televisivo Duccio Forzano sul palco del Teatro Sociale di Camogli sabato 14 marzo alle 21 ... primocanale.it Teatro: il regista Duccio Forzano porta in scena a Camogli Come Rocky Balboa, un monologo di sfide vissute come su un ringCAMOGLI (GENOVA) - Nel cuore e nelle azioni di Duccio Forzano c'è sicuramente la regia tv che ne ha fatto uno dei protagonisti di spicco dei grandi programmi sul piccolo schermo, ma il teatro resta un ... primapress.it