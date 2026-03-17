Forse le bombe svegliano Ursula | sostegni alle imprese e meno green

La Commissione europea ha annunciato una maggiore flessibilità negli aiuti di Stato e prevede di rivedere il sistema fiscale sul carbonio. La decisione arriva in un momento in cui si discute di sostenere le imprese e di ridurre le misure ambientali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali effetti o impatti di queste misure. La comunicazione riguarda le politiche di intervento economico e fiscale dell’Unione Europea.

La Commissione annuncia flessibilità sugli aiuti di Stato e una revisione della tassazione sul carbonio. Resta il no all’energia di Mosca. Il premier belga insiste: «In privato molti leader chiedono di riprendere i rapporti». Ci volevano le bombe sull’Iran per svegliare Ursula von der Leyen. Il presidente della Commissione europea, ieri, da Bruxelles ha lanciato segnali di una svolta sulle politiche (suicide) della Ue relative all’energia. Dichiarazioni, quelle della Von der Leyen, contenute in una lettera inviata ai leader degli Stati membri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo: «I Paesi Ue», scrive la Von der Leyen, «possono concedere un’immediata riduzione del prezzo dell’elettricità alle industrie ad alta intensità energetica più colpite attraverso il quadro vigente in materia di aiuti di Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Forse le bombe svegliano Ursula: sostegni alle imprese e meno green Articoli correlati Nuove misure per il turismo: bonus 2026 e sostegni alle imprese, ecco chi può richiederli e come fare domandaIl governo ha varato un pacchetto di misure destinate a rilanciare il settore turistico italiano, con l’attivazione di un bonus specifico per i... Sostegni per le imprese del centro e della ceramicaGUALDO TADINO – Il Comune ha emanato i bandi per fornire sostegni ad imprese del centro storico e del settore della ceramica.