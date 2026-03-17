formazioni liga 29a giornata 2025 2026

Per la 29ª giornata della Liga 20252026, sono state rese note le probabili formazioni delle squadre coinvolte. Gli allenatori hanno deciso le scelte dei giocatori che scenderanno in campo nel prossimo turno del campionato spagnolo. Le formazioni ufficiali saranno rese note poco prima dell’inizio delle partite.

Probabili formazioni La Liga 29a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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