Forlì il primo urlo di Coveri in casa | Che gioia il gol | dovevo tirare

A Forlì, Valentino Coveri ha segnato il suo primo gol in casa, commentando con entusiasmo la sua rete e dicendo che doveva tirare. La partita si è conclusa con un pareggio 2-2 tra il Forlì e la Juve Next Gen. La squadra può comunque sorridere per il ritorno in rete del giovane attaccante, che ha contribuito al risultato finale.

Giovani bomber crescono. Il Forlì non è andato oltre il 2-2 con la Juve Next Gen, ma può consolarsi con il ritorno al gol di Valentino Coveri. Ventun anni domani, predappiese, il segaligno attaccante mordi e fuggi, movenze feline e immancabili calzettoni alla cacaiola, domenica ha stappato il lunch match contro la meglio gioventù zebrata, poi si è lasciato andare a un’esultanza liberatoria – non segnava dal 22 novembre 2025 (Pianese-Forlì 3-2) – raccogliendo il caldo abbraccio del Morgagni in brodo di giuggiole. "Una bellissima emozione. Io, poi, sono di qua e allo stadio conosco praticamente tutti.", scandisce Coveri. Che ripercorre la dinamica del primo vantaggio biancorosso: "Sono andato convinto sulla palla e ho calciato di prima intenzione, riuscendo a trovare il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, il primo urlo di Coveri in casa: "Che gioia il gol: dovevo tirare" Articoli correlati Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: bianconeri sotto con la rete di Coveri, Deme e Puczka ad un passo dal gol INTERVALLOdi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Gioia con beffa: primo gol in B di Dagasso, ma il Pescara cade al 93'Giornata dolce-amara per Matteo Dagasso, talentuoso centrocampista del Pescara di origini sondaline.