Non sono un emissario di Netflix né un esperto di produzioni documentaristiche. Ma la carriera nel marketing digitale, e forse in generale l’interesse a rimanere aggiornato sullo zeitgeist, lo spirito del tempo, mi spinge a scrivere questo post per invogliare quante più anime possibile a investire 89 minuti della loro vita nella visione di un nuovo prodotto video. Si chiama Dentro la Manosfera ed è uscito l’ 11 marzo, a cura del giornalistico britannico Louis Theroux. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti il dibattito è già esploso, in Italia tarda ad arrivare. Credo dipenda dal minore coinvolgimento della popolazione italica rispetto al prodotto stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Folli, ricchissimi e maschilisti: ‘Dentro la Manosfera’ è un capolavoro di ironia (e di marketing)

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