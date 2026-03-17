Folla al funerale di Daniela Zinnanti uccisa dall'ex a Messina La figlia | Tra poco saresti diventata nonna

Oggi a Messina si è tenuto il funerale di Daniela Zinnanti, uccisa lunedì scorso dall’ex compagno Santino Bonfiglio. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini, mentre la figlia ha ricordato che presto sarebbe diventata nonna. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa per l’ultimo saluto prima della sepoltura. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i presenti.

Si è svolto oggi a Messina il funerale di Daniela Zinnanti, assassinata a Messina lunedì scorso dall’ex compagno Santino Bonfiglio. Il ricordo di monsignor Giovanni Accolla: "Sconvolgente pensare che non è ancora passato un anno dall'omicidio di Sara Campanella e già facciamo i conti con un'altra tragedia". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Daniela Zinnanti uccisa a Messina, l’avvocato dell’ex rivela: “Aveva portato il coltello da casa per minacciarla”Il femminicidio di Daniela Zinnanti, 50 anni, uccisa con decine di coltellate, sarebbe avvenuto "all'apice di una lite", sostiene l'avvocato Oleg... Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno, che era ai domiciliariSecondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Santino Bonfiglio si sarebbe presentato a casa della donna con il pretesto di parlare, forse per... Aggiornamenti e notizie su Daniela Zinnanti Temi più discussi: Daniela Zinnanti uccisa dall’ex ai domiciliari. Per lui non c’era il braccialetto elettronico; Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: l’omelia con le parole di Renato Zero e il ricordo degli amici vip; La famiglia uccisa dall'esercito israeliano in Cisgiordania, il racconto dei due figli sopravvissuti; GionnyScandal, il passato difficile: Quando è morta nonna ho tentato il suicidio. Folla al funerale di Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex a Messina. La figlia: Tra poco saresti diventata nonnaSi è svolto oggi a Messina il funerale di Daniela Zinnanti, assassinata a Messina lunedì scorso dall’ex compagno Santino Bonfiglio ... fanpage.it Messina, lacrime e una folla di gente per i funerali di Daniela ZinnantiOggi pomeriggio, nel Duomo di Messina - pieno di gente - i funerali di Daniela Zinnanti la donna di 50 anni uccisa dall'ex compagno. newsicilia.it Messina, l’ultimo saluto a Daniela Zinnanti in una cattedrale gremita. E questa sera fiaccolata in memoria della 50enne uccisa https://gazzettadelsud.it/p=2185510 - facebook.com facebook #Messina Il #femminicidio di Daniela Zinnanti, uccisa dall'ex compagno reo confesso Santino Bonfiglio. Resi noti i risultati dell'autopsia. Anna Maria Caresta #GR1 x.com