Il centrocampista del Milan, Youssouf Fofana, ha condiviso il suo approccio al gioco in un'intervista all'Équipe, spiegando di amare rischiare durante le partite. Ha aggiunto che commettere errori nel tentativo di essere propositivo non significa essere meno competente tecnicamente. Fofana ha anche parlato delle sue preferenze e del suo stile di gioco, senza entrare in dettagli su motivazioni o conseguenze.

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese 'L'Équipe'. In particolare, l'ex Monaco ha parlato del suo modo di giocare e della sua mentalità in campo, diversa rispetto ai giocatori medi che 'giocano sul sicuro'. Di seguito le sue parole al giornale transalpino. «Prima ero più fatalista. Oggi non la penso più così: bisogna andare a prendersi le cose. Oggi lavoro di più sull’analisi, cerco di capire meglio il gioco. Ascolto di più gli allenatori. Sono diventato più esigente con me stesso. Dato che non riescono a capirmi, non mi inseriscono in una categoria, ma non faccio parte di quei giocatori che hanno bisogno di carezze sulla schiena e sentirsi dire 'bravo'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fofana spiega: “In campo amo rischiare. Sbaglio? Non significa che io sia meno forte tecnicamente”

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