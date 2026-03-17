In un video diffuso sui social, Flavio Briatore invita a votare Sì al referendum, commentando che i giudici hanno venduto il suo yacht a un prezzo molto basso. La sua posizione politica è chiara e manifesta, senza lasciare spazio a interpretazioni. La sua dichiarazione è rivolta direttamente ai follower e si concentra sulla vicenda legata alla vendita dello yacht.

Flavio Briatore si schiera per il Sì al referendum e lo fa attraverso un video pubblicato sui suoi social. “Questa volta mi sento di fare un video perché la mia coscienza mi dice che devo farlo. Al referendum per la separazione delle carriere dobbiamo votare Sì. Tutti i Paesi civili hanno la separazione delle carriere, meno noi” dichiara l’imprenditore nel filmato. Poi, racconta la sua esperienza personale: “Adesso vi spiego cos’è successo a me che sono il classico esempio di persecuzione che ho avuto dal Tribunale di Genova. Anni fa, parliamo del 2010, avevo acquistato una nave per charterizzarla. Era una società che faceva profitto, aveva 22-24 persone di equipaggio, 24 famiglie che lavoravano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Flavio Briatore: “Votate Sì al referendum, i giudici hanno venduto il mio yatch a un prezzaccio” | VIDEO

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