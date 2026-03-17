Fiumicino svolta per gli inquilini Ater | in arrivo le comunicazioni per acquistare casa

A Fiumicino, il personale Ater della Provincia di Roma sta preparando le comunicazioni ufficiali per gli inquilini aventi diritto. Nei prossimi giorni, queste persone riceveranno le lettere con tutte le istruzioni necessarie per l’acquisto delle case. La consegna delle comunicazioni segna un passaggio importante nel processo di definizione delle opportunità di acquisto degli alloggi.

Fiumicino, 17 marzo 2026 – Nei prossimi giorni, il personale Ater della Provincia di Roma provvederà alla consegna delle comunicazioni ufficiali agli aventi diritto, contenenti tutte le informazioni relative alla possibilità di acquisto degli alloggi. Gli immobili interessati sono situati nelle aree di via del Lungomare della Salute, via Porto di Claudio, Villaggio Azzurro e via del Faro. “Si tratta di un passaggio importante – dichiara l’assessore all’Edilizia e all’Iter amministrativo, Angelo Caroccia – che riconosce il percorso di tanti cittadini che, nel corso degli anni, hanno rispettato con serietà e continuità i propri obblighi contrattuali e di pagamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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