Firenze scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri | arrestata bulgara

Due cittadine bulgare di 23 anni sono state arrestate a Firenze dopo aver scippato una turista davanti ai carabinieri. Le due donne sono state identificate e fermate immediatamente dopo aver sottratto un oggetto dalla mano di una donna straniera. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti agli occhi di una pattuglia dei carabinieri che ha prontamente intervenuto.

Questa volta il provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio per un’ignara turista. Nel pomeriggio di domenica (15 marzo) i militari della stazione di Firenze Uffizi, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le vie del centro, hanno sventato un furto in via dei Vecchietti. Le protagoniste della vicenda sono due cittadine bulgare di 23 anni, entrambe senza fissa dimora e con un profilo già noto alle forze dell’ordine. Il duo aveva puntato la propria vittima approfittando della calca del fine settimana. La tecnica utilizzata era ben collaudata: mentre una delle giovani si appoggia alla turista per distrarla e coprire l’azione, la complice agise con destrezza, infilando la mano nello zaino della malcapitata nel tentativo di sottrarle il portafoglio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Firenze, scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri: arrestata bulgara Articoli correlati Scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri: arrestataNei guai una giovane di 23 anni e la complice coetanea denunciata in concorso: nel mirino il portafoglio della ignara vittima FIRENZE – Gli scippi... Cerveteri. Operazioni antidroga dei Carabinieri. Arrestati per detenzione ai fini di spaccio un italiano di 40 anni e una bulgara 57enneCronache Cittadine CERVETERI – È nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nell’ambito di una più ampia intensificazione delle... Contenuti e approfondimenti su Firenze scippa una turista sotto gli... Scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri: arrestataFIRENZE - Gli scippi continuano ad essere un problema nel centro storico fiorentino. Ma questa volta il provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio per un'ignara turista. Nel pomeri ... msn.com Firenze: tentano di rapinare turista in via Vecchietti. Un arresto e una denunciaI Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le vie del centro, hanno sventato un furto in via dei Vecchietti ... firenzepost.it