Il prossimo 21 marzo, alle ore 16, al Teatro della Pergola di Firenze, il pianista russo Nikolai Lugansky terrà un recital nel quadro della Stagione degli Amici della Musica. Durante l'evento, interpreterà un repertorio composto da brani di Schumann e Chopin, concentrandosi su composizioni romantiche che spaziano tra i diversi stili di questi due grandi autori. La serata fa parte del cartellone in corso di questa stagione musicale.

Firenze, 17 marzo 2026 – Prosegue il ricco cartellone degli Amici della Musica. Sabato 21 marzo, alle ore 16, al Teatro della Pergola, per la Stagione degli Amici della Musica di Firenze, il pianista russo Nikolai Lugansky si esibirà in un recital in cui eseguirà Faschingsschwank aus Wien op. 26 e Humoreske op. 20 di Schumann e i 24 Preludi op. 28 di Chopin. Lugansky collabora stabilmente con direttori d’orchestra del calibro di Kent Nagano, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Gianandrea Noseda, Stanislav Kochanovsky, Vasily Petrenko, Lahav Shani. È invitato dalle principali orchestre internazionali, tra cui la Berliner Philharmoniker, la. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Nikolai Lugansky in concerto col repertorio romantico di Schumann e Chopin

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