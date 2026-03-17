Fiorentina Vanoli nel post partita | Oggi non voglio parlar di svolta definitiva Parisi? Si merita una serata come questa
Dopo la partita tra Fiorentina e Cremonese, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato dichiarazioni a Dazn. Vanoli ha affermato di non voler parlare di una svolta definitiva e ha commentato la serata di Parisi, sottolineando che si merita questa vittoria. La sfida si è disputata nella 29esima giornata di Serie A 202526.
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