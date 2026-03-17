Fiorentina Inter Bastoni ha recuperato! Mkhitaryan ancora out

Bastoni ha recuperato e sarà disponibile per la partita tra Fiorentina e Inter, mentre Mkhitaryan resta indisponibile. La squadra nerazzurra si prepara alla sfida con queste assenze e rientri, secondo le ultime notizie. La partita si avvicina e gli allenamenti continuano con attenzione ai giocatori disponibili. Restano da capire le scelte tecniche per la formazione titolare.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il cammino della Beneamata verso i prossimi impegni stagionali si arricchisce di nuovi capitoli, tra buone notizie dal campo e stop forzati che costringono l’allenatore a rivedere i propri piani. In vista della cruciale sfida contro la Fiorentina, Cristian Chivu — l’ allenatore dell’Inter, ex difensore di caratura mondiale e tecnico capace di dare un’identità solida e moderna alla squadra — sta monitorando attentamente le condizioni dei suoi uomini chiave. Bastoni recupera, tegola Mkhitaryan per i nerazzurri. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, la difesa dei meneghini può tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Inter, Bastoni ha recuperato! Mkhitaryan ancora out Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Leggi anche: Inter, ancora fischi a Bastoni: ma ha ragione Cesc Fabregas… Contenuti e approfondimenti su Fiorentina Inter Temi più discussi: Inter, Calhanoglu e Bastoni torneranno con la Fiorentina; L'Inter sta pagando il caso Bastoni? Calvarese non ha dubbi: Nerazzurri in credito con gli arbitri, ma niente dietrologie; Bastoni ancora a parte mentre Bologna, Roma e Fiorentina si giocano l’accesso ai quarti; Inter, Thuram recuperato per l'Atalanta. Bastoni in dubbio, Lautaro punta la Fiorentina. Lautaro, Calhanoglu e Bastoni: chi rientra contro la FiorentinaL'Inter prepara la gara in casa della Fiorentina: gli aggiornamenti sulle condizioni di Calhanoglu, Bastoni e Lautaro Martinez ... calciomercato.it Inter, Calhanoglu in gruppo e recuperato per la FiorentinaBuone notizie per l'Inter che recupera Calhanoglu per la trasferta di Firenze, ancora a parte Bastoni e Lautaro Martinez ... gianlucadimarzio.com Sky - Verso #FiorentinaInter, #Calhanoglu recuperato. #Lautaro a parte, #Bastoni parzialmente in gruppo x.com Giornata 30 #Fiorentina-#Inter #Milan-#Torino #Cagliari-#Napoli Giornata 31 #Inter-#Roma #Napoli-#Milan Giornata 32 #Como-#Inter #Milan-#Udinese #Parma-#Napoli Ci giochiamo tutto nelle prossime 3 giornate #SerieA #italia - facebook.com facebook