Fiorentina Gosens infortunato | trauma toracico posteriore dopo aver sbattuto contro il palo della porta

Durante la partita di Cremona, Robin Gosens è stato costretto a lasciare il campo nel finale a causa di un trauma toracico posteriore, riscontrato dai medici della Fiorentina. L'infortunio è avvenuto dopo aver sbattuto contro il palo della porta. I medici hanno confermato la diagnosi di trauma toracico posteriore.

CREMONA – Robin Gosens, uscito nel finale della partita di Cremona, ha riportato, come certificano i medici della Fiorentina, un “trauma toracico posteriore”. L’infortunio è avvenuto quando il difensore viola, dopo un contrasto aereo, ha subìto una botta al costato, sbattendo contro un palo della porta. Il difensore è stato aiutato dai componenti dello staff ad abbandonare il campo, costringendo Vanoli a un cambio forzato. E’ ovvio che il calciatore dovrà essere valutato nei prossimi giorni anche per capire se potrà essere convocato per il ritorno degli ottavi di Conference in casa del Rakow e, poi, in vista della partita di domenica al Franchi contro l’Inter. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Gosens infortunato: trauma toracico posteriore dopo aver sbattuto contro il palo della porta Articoli correlati Fiorentina: i convocati per Udine. Ci sono Rugani e Gosens, che giocherà con la protezione. Resta fuori Solomon, infortunatoFIRENZE – Ecco la lista dei convocati viola dall’allenatore, Paolo Vanoli, per la partita di domani, lunedì 2 marzo 2026, contro l’Udinese. Leggi anche: Fiorentina: Rugani al Viola Park. Forse in campo contro il Torino. Gosens: no al Nottingham Forest. Resta anche Fortini Contenuti utili per approfondire Fiorentina Gosens infortunato trauma... Gosens sostituito a Cremona, la diagnosi: trauma toracico posterioreUscito a 10 minuti dalla fine di Cremonese-Fiorentina per una botta presa al costato scontrandosi contro il palo della porta di De Gea, la diagnosi a caldo fatta dalla Fiorentina per ... firenzeviola.it FLASH | Cremonese-Fiorentina, cambio forzato per Gosens: cosa è successoInfortunio Gosens - Problemi per Gosens nel finale del match tra Cremonese e Fiorentina: le condizioni del laterale ... fantamaster.it