Fiorello altro successo! Lo showman sbarca su Rai2 | adesso è ufficiale

Fiorello torna in tv con uno show su Rai2, confermato ufficialmente. Dopo aver annunciato il progetto, la rete ha comunicato che l’artista sarà protagonista di una nuova trasmissione, pronta a partire nelle prossime settimane. La sua presenza segna un cambiamento nel palinsesto mattutino, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La data di inizio e i dettagli sono ancora da definire.

Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere una nuova piccola rivoluzione mattutina grazie all’inesauribile energia di Rosario Fiorello. Lo showman siciliano, che ha ormai abituato il pubblico a colpi di scena e intuizioni geniali, ha ufficializzato il debutto de La Pennincanza su Rai2 a partire dal 18 marzo 2026. Questa mossa segna un ritorno strategico del conduttore in una fascia oraria che ha saputo dominare e trasformare negli ultimi anni, confermando il suo ruolo di pilastro fondamentale per la televisione pubblica nazionale. L’annuncio è arrivato durante una delle consuete dirette su Radio2, dove Fiorello, affiancato dal fido Fabrizio Biggio, ha spiegato come il progetto sia nato per rispondere alla domanda costante di intrattenimento di qualità fin dalle prime luci dell’alba. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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