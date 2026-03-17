Finali Coppa Europa sci alpino Saalbach-Schladming 2026 | 16 azzurri in gara Pazzaglia verso il titolo generale

A Saalbach e Schladming si svolgono le finali della Coppa Europa di sci alpino 2026, con sedici atleti italiani pronti a scendere in pista. La competizione inizia mercoledì 18 marzo con le prime prove cronometrate a Saalbach, prosegue con le discese venerdì 20 marzo, e si conclude con il superG nel fine settimana. I giganti e lo slalom sono programmati a Schladming il 24 e 25 marzo.

Il programma parte mercoledì 18 marzo con le prime prove cronometrate a Saalbach. Discese venerdì 20, superG nel weekend, poi giganti e slalom a Schladming il 24 e 25 marzo. Al maschile Perathoner, Bernardi e Abbruzzese in lizza per il podio finale in discesa. Mercoledì 18 marzo si alza il sipario sulle finali di Coppa Europa di sci alpino, con le prove veloci ospitate a Saalbach, in Austria, e le discipline tecniche in programma a Schladming nella settimana successiva. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato 5 uomini e 11 donne per la parte di gare veloci: Marco Abbruzzese, Gregorio Bernardi, Emanuel Lamp, Max Perathoner, Leonardo Rigamonti, Giulia Albano, Sara Allemand, Sofia Amigoni, Alice Calaba, Carlotta De Leonardis, Ilaria Ghisalberti, Federica Lani, Ludovica Righi, Sara Thaler, Camilla Vanni e Monica Zanoner. 🔗 Leggi su Sportface.it

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