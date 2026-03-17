Filomena cieca | San Venerio cerca famiglia per la gatta

A San Venerio, nel cuore della Liguria, l’associazione l’Impronta sta cercando una famiglia per Filomena, una gatta anziana e non vedente che attualmente si trova nel canile municipale. La volontà è trovare adozioni per l’animale e garantire un nuovo ambiente a lei favorevole. La gatta è al centro di questa ricerca e si spera in una soluzione che possa darle una vita migliore.

Nel cuore della Liguria, a San Venerio, l’associazione l’Impronta sta cercando una famiglia per Filomena, una gatta anziana e non vedente che vive nel canile municipale. La richiesta nasce dalla volontà di garantire alla micia un rifugio sicuro dove trascorrere gli ultimi anni con affetto e cura. L’iniziativa punta a superare le difficoltà legate alle condizioni fisiche dell’animale, proponendo ai potenziali adottanti la possibilità di accogliere un essere vivente che necessita di comprensione e pazienza. La sfida dell’adozione responsabile nella provincia spezzina. Il territorio di San Venerio ospita strutture di accoglienza gestite da realtà associative come l’Impronta, che si occupano quotidianamente della gestione degli animali randagi o abbandonati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Filomena cieca: San Venerio cerca famiglia per la gatta Articoli correlati Glinda, la gatta sorda e senza coda che non vuole restare in gattile e cerca una famigliaÈ una tenera gatta dal muso buffo e dagli occhi espressivi: Purtroppo è rimasta senza nessuno che si prenda cura di lei. San Venerio, proseguono i lavori di restyling. Primo sopralluogo da parte di autorità e tecniciProseguono i lavori di ristrutturazione alla antica chiesa di San Venerio a Reggiolo, chiusa dal terremoto del 2012.