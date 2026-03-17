Figura pessima per la città Ora diteci quanto ci è costata

La vicenda della ruota panoramica al Novi Sad si conclude con un risultato negativo, lasciando un’immagine negativa per l’amministrazione comunale. La situazione si è risolta senza esiti favorevoli, e ora si chiede ufficialmente quale sia stato il costo sostenuto dalla città. La conclusione di questa vicenda ha generato discussioni e critiche pubbliche.

La vicenda della ruota panoramica al Novi Sad si chiude nel peggiore dei modi e lascia dietro di sé una pessima figura per l’amministrazione comunale. Non tanto per l’epilogo, dettato dal sequestro della stessa avvenuto con l’intervento della Procura di Torino, quanto per la mancata verifica preventiva degli attori con cui si dialoga e ci si interfaccia, come avvenuto in questo caso. Quella che era stata presentata come il primo tassello della riqualificazione di un’area in sofferenza si è trasformata, nel giro di pochi mesi, in un fallimento conclamato: sequestri, annunci, promesse di riapertura a Natale e, oggi, lo smantellamento definitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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