Fiera San Giuseppe | presidio mobile evita il caos al Pronto

Durante la Fiera di San Giuseppe, che si svolge dal 18 al 20 marzo a La Spezia, un presidio mobile dell’Asl 5 sarà presente per garantire assistenza sanitaria ai visitatori e al personale. L’iniziativa mira a evitare eventuali situazioni di emergenza e assicurare un supporto rapido in caso di bisogno durante l’evento. La presenza del presidio è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

La Fiera di San Giuseppe, in programma dal 18 al 20 marzo a La Spezia, accoglierà un’importante iniziativa sanitaria dell’Asl 5. Un punto di primo intervento mobile verrà installato a Largo Fiorillo per gestire le patologie che non richiedono diagnosi complesse. L’obiettivo è chiaro: evitare l’iperafflusso al Pronto soccorso spezzino. Anche le ostetriche saranno presenti con uno stand dedicato al percorso nascita nel posteggio numero 9 di Piazza Verdi. Questa operazione rappresenta una risposta concreta alle esigenze della popolazione locale durante i giorni della fiera. Il servizio di Emergenza-Urgenza 118 metterà in campo due moduli di tende pneumatiche e un’ambulanza donata da Ail. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera San Giuseppe: presidio mobile evita il caos al Pronto Articoli correlati Varato il dispositivo del traffico per la Fiera di San Giuseppe 2026Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, in programma presso l’area retrostante lo Stadio Vigorito da... Leggi anche: Fiera di San Giuseppe, l’Oltretorrente scende in strada Contenuti e approfondimenti su Fiera San Giuseppe presidio mobile... Temi più discussi: Modifiche alla viabilità Fiera di San Giuseppe; Fiera di San Giuseppe 2026: scuole chiuse a Cosenza dal 16 al 19 marzo, aperti nidi e scuole d’infanzia; A San Damiano tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe; San Secondo, la fiera di San Giuseppe con i suoi mercatini. Cosenza: la Fiera di San Giuseppe 2026 proseguirà fino a sabato 21 marzo. Via libera dalla PrefetturaLa Fiera di San Giuseppe 2026 continuerà dunque fino a sabato 21 marzo, offrendo a cittadini e visitatori più tempo per partecipare all’evento e agli operatori la possibilità di recuperare le giornate ... quicosenza.it San Damiano d’Asti celebra la tradizione: nel fine settimana torna la Fiera di San GiuseppeDal 21 al 23 marzo 2026 San Damiano d'Asti torna a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la storica Fiera di San Giuseppe, una delle ... atnews.it Cosenza, fiera di San Giuseppe ufficialmente prorogata fino a sabato 21 marzo https://gazzettadelsud.it/p=2185528 - facebook.com facebook Correggio, alla Fiera di San Giuseppe spunta… il ministro #Salvini. x.com