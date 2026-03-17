Il 16° Festival Dantesco si svolge a Varese il 19 marzo al Cinema Nuovo. L’evento presenta 400 opere, tra cortometraggi realizzati da otto scuole italiane e lavori provenienti da paesi esteri. La manifestazione coinvolge le scuole locali e propone un approfondimento sul poeta attraverso diverse forme artistiche. La giornata si concentra sulle produzioni degli studenti e sulla diffusione della cultura dantesca.

Il 16° Festival Dantesco approda a Varese il 19 marzo al Cinema Nuovo, portando in scena cortometraggi realizzati da otto scuole italiane e opere internazionali. Due istituti della provincia di Varese presenteranno i loro lavori ispirati alla Divina Commedia, inserendosi in un contesto nazionale che celebra Dante attraverso linguaggi contemporanei. L’iniziativa, partita da Roma il 15 marzo e conclusa il 29 marzo, coinvolge oltre 400 opere provenienti da 60 Paesi, con una forte rappresentanza iraniana e una significativa partecipazione studentesca italiana finanziata dai ministeri competenti. L’evento si colloca come punto d’incontro tra la tradizione letteraria e le arti visive moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festival Dantesco a Varese: 400 opere, scuole locali e voce

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