fermiamo la ciclabile degna di beverly hills

La questione della ciclabile tra i quartieri Belforte e Biumo continua ad alimentare il dibattito pubblico. Le amministrazioni comunali discutono sulla realizzazione di un percorso che, secondo alcuni, migliorerebbe la mobilità, mentre altri si oppongono sostenendo che potrebbe creare problemi alla viabilità esistente. La decisione finale deve ancora essere presa, ma la discussione rimane molto attiva tra i cittadini e i rappresentanti locali.

La viabilità tra i quartieri Belforte e Biumo resta al centro del dibattito politico. La nuova pista ciclabile in costruzione ha scatenato fin da dicembre la reazione contraria dei commercianti, con le associazioni di categoria che hanno contestato i lavori giudicando l’intervento dannoso per i negozi dei due quartieri. Sul tema si sono riunite le commissioni Attività produttive, Lavori pubblici e Urbanistica: occasioni in cui l’Amministrazione ha illustrato il progetto, che rientra in un più ampio piano di rivoluzione della viabilità di tutto il comparto, con l’obiettivo di snellire il traffico in entrata a Varese da viale Belforte. Assicurando che, una volta entrate in vigore le modifiche, i disagi legati al cantiere saranno solo un ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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