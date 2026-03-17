Fermeremo le case all’Abissinia No al cemento sui terreni Ceschina
Un gruppo di cittadini si oppone alla costruzione di 18 palazzine nella zona del Luna park, sui terreni dei Ceschina. Hanno annunciato che fermeranno le case all’Abissinia e si preparano a manifestare contro il progetto di cemento sui terreni. La questione riguarda direttamente la tutela del territorio e la resistenza alla trasformazione urbanistica della zona.
"Pronti alle barricate contro le 18 palazzine che potrebbero sorgere a sud, sui terreni dei Ceschina nella zona del Luna park". A muoversi è Prima Riccione, che ha presentato richiesta di accesso agli atti in municipio per capire nei dettagli quale proposta ha comunicato alla giunta Angelini la proprietà Ceschina. "Chiediamo gli atti relativi a tutte le manifestazioni presentate, perché vorremmo capire cosa si sta muovendo in città – premette Fabrizio Pullè, segretario di Prima Riccione –. Ma per prima cosa vogliamo entrare nel merito di questa proposta che non ci trova affatto d’accordo. Il perché è semplice. Oggi l’area dove insistono il Luna park e l’Asar è una zona non costruita, verde, potenzialmente molto importante per il rilancio della zona sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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