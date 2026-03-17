Un gruppo di cittadini si oppone alla costruzione di 18 palazzine nella zona del Luna park, sui terreni dei Ceschina. Hanno annunciato che fermeranno le case all’Abissinia e si preparano a manifestare contro il progetto di cemento sui terreni. La questione riguarda direttamente la tutela del territorio e la resistenza alla trasformazione urbanistica della zona.

"Pronti alle barricate contro le 18 palazzine che potrebbero sorgere a sud, sui terreni dei Ceschina nella zona del Luna park". A muoversi è Prima Riccione, che ha presentato richiesta di accesso agli atti in municipio per capire nei dettagli quale proposta ha comunicato alla giunta Angelini la proprietà Ceschina. "Chiediamo gli atti relativi a tutte le manifestazioni presentate, perché vorremmo capire cosa si sta muovendo in città – premette Fabrizio Pullè, segretario di Prima Riccione –. Ma per prima cosa vogliamo entrare nel merito di questa proposta che non ci trova affatto d’accordo. Il perché è semplice. Oggi l’area dove insistono il Luna park e l’Asar è una zona non costruita, verde, potenzialmente molto importante per il rilancio della zona sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fermeremo le case all’Abissinia . No al cemento sui terreni Ceschina"

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