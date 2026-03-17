In aula, un giovane di 23 anni ha confessato di aver ucciso l’ex fidanzata, Ilaria Sula, dichiarando di non ricordare cosa gli fosse preso al momento dell’aggressione e aggiungendo di averla colpita al volto. La deposizione è avvenuta nelle ore scorse, mentre i genitori della vittima hanno espresso il desiderio di ottenere giustizia e chiarezza sui fatti.

Deposizione del 23enne reo confesso per l’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula. I genitori della vittima: “Vogliamo giustizia e chiarezza” “È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi, non mi ricordo quante volte l’ho colpita sul volto, sicuramente più di due”. Con queste parole Mark Antony Samson, imputato per il femminicidio Ilaria Sula, la sua ex fidanzata, ha deposto davanti allaCorte d’Assise di Roma, ripercorrendo i momenti precedenti al delitto. Il giovane, reo confesso, ha raccontato di aver agito in preda a un “misto di emozioni negative”, ammettendo di aver colpito la ragazza al volto più volte, senza riuscire a ricordare con precisione quante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Femminicidio Ilaria Sula, Samson in aula:“Non so cosa mi è preso, l’ho colpita al volto”

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