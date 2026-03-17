Femminicidio di Ilaria Sula Samson in aula | L’ho colpita al volto non so quante volte Avevo un velo sugli occhi

Mark Antony Samson si è presentato oggi nell’aula bunker di Rebibbia davanti alla terza Corte d’Assise di Roma, dove è imputato per il femminicidio della ex fidanzata Ilaria Sula, 24 anni, uccisa a coltellate un anno fa nell’appartamento di Via Homs nel quartiere africano. In aula, Samson ha dichiarato di aver colpito la donna al volto più volte, affermando di aver avuto un velo sugli occhi durante l’aggressione.

Mark Antony Samson si è presentato oggi, martedì 17 marzo, nell’aula bunker di Rebibbia, davanti alla terza Corte d’Assise di Roma, dove è imputato per il femminicidio della ex fidanzata Ilaria Sula, 24 anni, uccisa a coltellate un anno fa nell’appartamento di Via Homs del quartiere africano a Roma. Il giovane, reo confesso, ha fornito ai giudici la sua versione dei fatti e degli eventi che hanno preceduto l’assassinio. «Non so spiegare cosa mi è preso», ha dichiarato. «È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi, sentivo un misto di emozioni negative. Non mi ricordo quante volte l’ho colpita sul volto, sicuramente più di due». «Era arrabbiata e delusa per le mie bugie». 🔗 Leggi su Open.online

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