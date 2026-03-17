Fedez | terza paternità? L’ex Ferragni è già stata avvisata

Un’indiscrezione riguarda Fedez e una possibile terza paternità, con fonti che affermano che la notizia sarebbe già stata comunicata alla sua ex moglie Chiara Ferragni. La voce si diffonde nel mondo dello spettacolo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla situazione. La vicenda resta al centro di discussioni tra i media e il pubblico.

Una nuova indiscrezione fa circolare il nome di Fedez in relazione a una possibile terza paternità, con la notizia che sarebbe già stata comunicata alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper vive attualmente una relazione stabile con la stilista Giulia Honegger e le voci parlano di un figlio in arrivo per la coppia. La situazione rimane al momento non confermata ufficialmente, ma i dettagli suggeriscono una comunicazione diretta tra i genitori dei figli esistenti. L’attenzione pubblica si concentra sul fatto che questa potenziale nuova vita potrebbe essere accolta anche dai figli nati dalla precedente unione, creando un scenario familiare complesso ma gestito con pragmatismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fedez: terza paternità? L’ex Ferragni è già stata avvisata Articoli correlati Leggi anche: Sanremo, Fedez e l’ipotesi paternità: “Annunci? Mi limiterò a cantare” Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma Chiara Ferragni ormai non esiste più: l’impero è crollato per sempreImmaginate una persona che si risveglia da un lungo coma e si accorge che il mondo che ricordava non esiste più: ecco, è così che mi immagino Chiara... FEDEZ SENZA FILTRI: LE ACCUSE SHOCK SU CHIARA FERRAGNI, CONFESSIONI MAI SENTITE PRIMA Approfondimenti e contenuti su Fedez terza paternità L'ex Ferragni è... Discussioni sull' argomento Fedez e Giulia Honegger, la foto dei due insieme che alimenta il sospetto sulla gravidanza; Ferragni | il fidanzato che rifiuta le foto. Fedez comunica a Chiara Ferragni che aspetta il terzo figlio, la reazione di lei e il gossip su Giorgia MeloniNon ci sono più dubbi: Fedez aspetta il terzo figlio e l'ha già comunicato alla ex moglie Chiara Ferragni. Intanto, spunta l'ombra di Meloni. donnapop.it Fedez, spunta un indizio sui social: la foto con Giulia Honegger riaccende le voci sulla gravidanzaNuovi rumors su Fedez e Giulia Honegger: una foto pubblicata sui social alimenta le voci sulla possibile gravidanza. donnaglamour.it #GiorgiaMeloni sarà presente nel podcast condotto da #Fedez e #MrMarra #PulpPodcast nella puntata che sarà disponibile dal prossimo giovedì - facebook.com facebook Meloni giovedì ospite al podcast di Fedez. Gasparri: “Fa benissimo. Il rapper voterà Sì Non me lo ha detto”. Di @zamnice26 x.com