fedez e la compagna giulia honegger aspettano un figlio e dal rapper arriva giorgia meloni

Fedez e Giulia Honegger aspettano un bambino, secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”. La rivista ha pubblicato foto che mostrano la compagna del rapper, di 29 anni e imprenditrice nel settore moda, con un leggero accenno di pancione. La notizia si diffonde da diverse settimane, senza ulteriori dettagli sui prossimi passaggi. Giorgia Meloni ha commentato pubblicamente la notizia.

Fedez aspetta un figlio da Giulia Honegger. L’indiscrezione che si rincorre da diverse settimane è stata rilanciata dal settimanale “Chi” che pubblica anche le foto nelle quali la giovane compagna del rapper, 29 anni, imprenditrice della moda, mostra un accenno di pancino. In realtà l’annuncio lo si aspettava durante il Festival di Sanremo a cui Fedez ha partecipato in coppia con Marco Masini. Giulia era sempre con lui, presenza discreta e silenziosa, ma in realtà l’unico annuncio arrivato via social è stato l’arrivo in famiglia di un cucciolo di chihuahua, Maurizio, che va ad aggiungersi al cane Silvio. Fedez, giocando sulle attese, aveva scritto “la famiglia si allarga”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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