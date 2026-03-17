Federico Meacci, un barista di Pisa, è morto in ospedale poche ore dopo essere stato investito mentre si trovava sulla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto tra le 1 e le 2 di notte nell’area urbana, quando una vettura lo ha travolto sulla strada di casa. Ogni anno, nel nostro Paese, molte persone perdono la vita in incidenti simili sulle strade.

Sono migliaia, ogni anno, le persone che perdono la vita in strada nel nostro Paese. Federico Meacci, barista pisano, è morto in ospedale poche ore dopo essere stato sbalzato dalla sua bici, intorno all’una nella notte tra l’11 e il 12 marzo. È rimasto lì da solo, sull’asfalto, anche se per poco tempo. Chi lo ha investito non si sarebbe fermato, ma i soccorsi, grazie a una gazzella dei carabinieri in transito, sono arrivati poco dopo. Non è stato sufficiente, putroppo. L’Arma ha ora rintracciato la donna che sarebbe stata al volante: la sua auto è stata sequestrata e sono stati avviati gli accertamenti sui mezzi. La legge sull’ omicidio stradale - in questi giorni - compie 10 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Federico, l’ultima vittima. Travolto da un’auto sulla strada di casa

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