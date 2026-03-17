FC 26 Guida Completa agli Upgrade Fantasy FC Tracker
La promozione Fantasy FC permette di convertire le performance dei calciatori in miglioramenti per il gioco. Questo sistema, disponibile su Football Ultimate Team, utilizza un tracker per monitorare gli upgrade e offrire vantaggi ai giocatori. La funzionalità si applica a tutte le squadre che partecipano alla competizione e permette di ottenere bonus in base ai risultati reali delle partite.
La promo Fantasy FC trasforma le prestazioni reali dei calciatori in potenziamenti dinamici su Football Ultimate Team. A differenza di altre carte, questi oggetti possono migliorare non solo nell’OVR (valutazione generale), ma anche ricevere nuovi PlayStyles e PlayStyles+ basati su dati statistici Opta. Come funzionano gli Upgrade?. Le carte Fantasy FC sono oggetti dinamici che migliorano in base alle prestazioni reali nelle prossime 4 partite di campionato a partire dalla data di rilascio del giocatore. Ogni carta può ricevere fino a 6 potenziamenti OVR e miglioramenti specifici ai PlayStyles e alle statistiche: Punti Club (+1 OVR): Ottenere 6 punti nelle prossime 4 partite di campionato. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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