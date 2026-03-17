favorevoli alle crociere ma non al molo clementino

Una giunta comunale sostiene lo sviluppo delle crociere, ma si oppone al progetto di utilizzo del Molo Clementino. La proposta prevede di favorire il settore crocieristico, a condizione che i traghetti siano spostati dalle banchine 19-22 per liberare il Molo Clementino. La decisione riguarda esclusivamente le modalità di gestione del porto senza considerare altri aspetti.

"La mia giunta punta molto sul crocerismo, ma non attraverso il Molo Clementino, a meno che il resto del Porto Antico non venga liberato dai traghetti per essere spostati alle banchine 19-22 ". Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a proposito della banchina per le grandi navi, il cui iter ha ottenuto la procedibilità il 2 febbraio scorso da parte del MASE (Ministero dell’ambiente) per quanto concerne le procedure ViaVas. Sindaco che non ha mai nascosto la sua contrarietà a quell’opera senza però mai assumere atti decisi per cancellare quell’opera dal piano del porto. Adesso siamo nella fase delle osservazioni da parte di tutti gli stakeholder e tra la fine di marzo e l’inizio di aprile arriverà la risposta del Ministero su eventuali interventi da mettere in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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