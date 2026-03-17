FarWest | Sempio parla 100 milioni spesi a Milano

Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di FarWest che si concentra su Andrea Sempio e sulla vicenda della famiglia nel bosco. Durante il programma vengono analizzati i dettagli del caso e i 100 milioni di euro spesi a Milano. La puntata si occupa di approfondire i fatti relativi alla figura di Sempio e alle spese avvenute nella città.

La nuova puntata di FarWest, in onda stasera su Rai 3, mette al centro Andrea Sempio e il caso della famiglia nel bosco. L’inchiesta si estende a Milano, Ravenna e alla questione dei braccialetti elettronici per la sicurezza delle donne. Sotto la conduzione di Salvo Sottile, il programma affronta temi caldi come l’accoglienza diffusa e le indagini sulla sanità pubblica. I dati emergenti mostrano un quadro complesso dove la gestione del territorio incontra limiti strutturali evidenti. Non si tratta solo di cronaca giudiziaria, ma di un’analisi profonda sulle carenze del sistema di accoglienza e sulla protezione delle vittime di violenza. Le cifre parlano chiaro: quasi cento milioni di euro spesi a Milano senza risultati tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FarWest: Sempio parla, 100 milioni spesi a Milano Articoli correlati FarWest, Salvo Sottile intervista Andrea SempioSi apre con un’intervista ad Andrea Sempio la nuova puntata di FarWest, in onda questa sera, martedì 17 marzo, in prima serata su Rai 3, con la... Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, la cabinovia “imprescindibile” che non c’è: 35 milioni spesi e mobilità nel caos Bitcoin a $1 Milione È ancora conservativo (Speech Investing Napoli 2026)