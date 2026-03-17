Questa sera, su Rai 3, va in onda una nuova puntata di FarWest condotta da Salvo Sottile. L’intervista principale è a Andrea Sempio, che sarà protagonista della serata. La trasmissione si svolge in prima serata e presenta un approfondimento attraverso l’intervista con Sempio. La puntata è programmata per il martedì 17 marzo.

Si apre con un’intervista ad Andrea Sempio la nuova puntata di FarWest, in onda questa sera, martedì 17 marzo, in prima serata su Rai 3, con la conduzione di Salvo Sottile. Anticipazioni e ospiti del 17 marzo 2026. Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, racconta davanti alle telecamere la sua versione dei fatti. A seguire, il caso della ‘ famiglia nel bosco ‘, con l’intervento del vicepremier Matteo Salvini. Mentre lo scontro istituzionale rimane acceso, gli inviati della trasmissione sono riusciti a parlare con la psicologa Valentina Garrapetta, che aveva condiviso su Facebook alcuni messaggi fortemente critici nei confronti della coppia anglo-australiana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - FarWest, Salvo Sottile intervista Andrea Sempio

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#Farwest venerdì 21,30 su Raitre #garlasco #chiarapoggi #andreasempio

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