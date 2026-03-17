Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile. La trasmissione si propone di affrontare temi di attualità e approfondimenti, con ospiti che partecipano alle discussioni. La puntata è prevista in prima serata e rappresenta l’appuntamento settimanale del venerdì sera.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 17 marzo. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 17 marzo 2026. Anticipazioni. Con un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio torna “Farwest”. Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, racconta per la prima volta davanti alle telecamere la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Tutto quello che riguarda Salvo Sottile

Temi più discussi: Garlasco in Tv, il diario di Andrea Sempio e l’elemento che potrebbe fare ‘slittare’ l’orario del delitto di Chiara Poggi; Farwest, dalla famiglia nel bosco alle novità sulla morte di David Rossi. Le anticipazioni della puntata; Domenica In, ospiti e anticipazioni oggi 8 marzo: chi c'è in studio; Ho conosciuto il giornalista arrestato per pedofilia, sembrava il collega perfetto: il racconto di Salvo Sottile.

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A Farwest intervista esclusiva ad Andrea Sempio: le anticipazioni. Poi Salvini sul caso della famiglia nel boscoIntervista esclusiva ad Andrea Sempio nella nuova puntata di Farwest, stasera in tv martedì 17 marzo su Rai 3. La trasmissione condotta da Salvo Sottile ospita l'unico indagato nella nuova inchiesta d ... corrieredellumbria.it

Salvo Sottile. . Chi pagherà per la morte di Daniela Zinnanti, l’ennesima donna uccisa dal suo ex che doveva indossare il braccialetto elettronico e invece se ne andava in giro per Messina tranquillo perché da settimana non si trovava un braccialetto funziona - facebook.com facebook