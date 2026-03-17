fantini nominato miglior produttore italiano 2026

Il gruppo Fantini è stato riconosciuto come il miglior produttore di vino in Italia per il 2026 dalla giuria di Mundus Vini, il premio internazionale in cui migliaia di vini vengono degustati alla cieca da esperti di tutto il mondo. Questa valutazione si basa sulla qualità e sull’eccellenza dei vini prodotti dall’azienda, che si sono distinti tra molte altre realtà italiane.

Chi è il miglior produttore di vino in Italia? Mundus Vini (il “Grand International Wine Award” in cui migliaia di vini vengono degustati alla cieca da una giuria internazionale) non ha dubbi: il gruppo Fantini. Che torna così a trionfare: era stato nominato “ Best Italian Producer ” nel 2017, 2020, 2022 e 2024. Un trionfo, per la realtà vinicola fondata da Valentino Sciotti nel 1994 e che, partendo da Ortona, poco a poco è diventata leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing. "Siamo soddisfatti – spiega Giulia Sciotti, marketing manager di Fantini e figlia di Valentino –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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