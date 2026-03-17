Questa mattina, gli ispettori del ministero della Giustizia sono entrati in azione presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila, in seguito alla richiesta di approfondimento sulla vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. Le verifiche riguardano i dettagli del caso e coinvolgono i funzionari giudiziari. Nel frattempo, i comitati hanno avviato una mobilitazione pubblica.

Sono iniziate questa mattina le verifiche sul caso della famiglia del bosco di Palmoli da parte degli ispettori inviati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila. A confermarlo è stata Monica Sarti, capo dell'Ispettorato Generale, al termine della prima giornata di attività: “Stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari secondo la delega del ministro nella massima collaborazione e serenità. - ha dichiarato - In questo momento l'attività nostra è riservata, quindi questo è quello che possiamo dire”. Intanto, sul piano legale, ieri mattina è stato formalizzato il ricorso contro l'ordinanza che ha disposto l'allontanamento di Catherine Birmingham, la mamma dei tre fratellini, dalla casa famiglia di Vasto, dove sono ospitati dallo scorso 20 novembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia nel bosco, Nordio: "Capire bene i fatti". E scatta la mobilitazione dei comitati

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