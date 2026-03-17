Famiglia nel bosco in Senato da La Russa il 25 marzo è polemica dell' opposizione | Basso scopo elettorale

Il 25 marzo, nel Senato, Ignazio La Russa incontrerà una famiglia nel bosco, scatenando reazioni polemiche da parte dell'opposizione. Il Partito Democratico ha commentato l'evento, definendolo come un tentativo con scopi politici. La discussione riguarda la presenza della famiglia e le motivazioni dietro l'incontro, che hanno suscitato critiche e scontri tra le forze politiche.

La scelta di Ignazio La Russa di incontrare la famiglia nel bosco in Senato, l’organo che egli presiede, è un modo per sfruttare “la vicenda per bassi scopi elettorali in vista del referendum”, ed è anche un fatto “molto grave” che “dimostra cinismo” e soprattutto “spregiudicatezza istituzionale”. Lo ha dichiarato a Radio Popolare Walter Verini, deputato del Partito Democratico, che ai microfoni ha condiviso il suo pensiero sulle ultime novità sulla famiglia Neorurale. L’opposizione contro Ignazio La Russa Come anticipato, la scelta di Ignazio La Russa di incontrare in Senato la famiglia nel bosco, con data calendarizzata al 25 marzo, ha scatenato diverse polemiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco in Senato da La Russa il 25 marzo, è polemica dell'opposizione: "Basso scopo elettorale" Articoli correlati Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì 25 marzo al Senato da La Russa. Il Pd subito all'attaccoCatherine Birmingham e Nathan Trevallion mercoledì saranno a Palazzo Madama per incontrare il presidente Ignazio La Russa. Famiglia nel bosco, i genitori dei bambini mercoledì in Senato da La Russa(Adnkronos) – Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno al Senato mercoledì per incontrare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco in Senato da La... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori dei bambini mercoledì in Senato da La Russa; Famiglia nel bosco, mercoledì 25 l'incontro dei genitori con La Russa; La famiglia del bosco invitata al Senato da La Russa. Pd: Cinico, usa la vicenda per il referendum; La Russa incontrerà i genitori della famiglia del bosco dopo il referendum. I genitori della famiglia nel bosco invitati da La Russa in Senato. Scoppia la polemica, li vedrà dopo il referendumDopo le accuse di Pd e M5S sull'ipotesi che l'incontro si tenesse il 18 marzo, interviene la seconda carica dello Stato: È fissato per il ... huffingtonpost.it La famiglia del bosco invitata in Senato, polemica su La RussaIl vento delle polemiche sul referendum finisce per travolgere anche la casa nel bosco. ansa.it Rete8. . Scoppia la polemica politica attorno al caso del presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo l'invito a Palazzo Madama alla coppia della famiglia nel bosco di Palmoli. «Mercoledì 25 marzo incontrerò in Senato Catherine Birmingham e Nathan Treva - facebook.com facebook I genitori della famiglia nel bosco mercoledì in Senato da La Russa. Il Pd: "Li usano per il referendum" x.com