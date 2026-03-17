Marco Femminella, uno dei due avvocati della famiglia del bosco, ha commentato la presenza di Veruska D'Angelo, affermando che non la riconosce come assistente sociale e chiedendo se ne abbia vista una in giro. La sua dichiarazione si inserisce in un clima di tensione tra le parti coinvolte, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle ragioni di questa critica.

« Veruska D'Angelo? Io non vedo un’assistente sociale. Lei ne ha vista una in giro?». Sono le parole di Marco Femminella, uno dei due avvocati della famiglia del bosco, riferendosi alla professionista con cui da tempo c’è un clima di forte tensione. Il culmine si è registrato dieci giorni fa con l’allontanamento di Catherine Trevallion dalla casa famiglia in cui sono ospitati i suoi tre figli. «Tutta questa sovraesposizione mediatica è diventata un problema, non è più sostenibile – ha aggiunto il legale lasciando il suo studio di Chieti –. Quei poveretti sono assediati, già stanno messi come stanno». Parlando dell’arrivo degli ispettori del Ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Femminella ha sottolineato: «È un argomento che riguarda il ministero e il tribunale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Famiglia del bosco, Femminella: «D’Angelo non è un’assistente sociale»

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