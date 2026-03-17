Per l’estate 2026, l’operatore turistico Andrea Falzaresi di Cesenatico, presidente di Club Family, annuncia l’apertura dei parchi ai visitatori. La decisione riguarda le strutture gestite dall’azienda e si concentra sull’accoglienza dei turisti che vogliono trascorrere le vacanze nelle località della zona. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente attraverso una nota stampa diffusa nelle ultime ore.

Per l’estate 2026 l’operatore turistico Andrea Falzaresi di Cesenatico, presidente di Club Family Hotel, la più importante catena alberghiera d’Europa per le famiglie con bambini, formata da 15 fra villaggi e hotel nelle tre province della riviera romagnola, propone una nuova offerta esclusiva assoluta ai turisti che prenotano in uno dei suoi villaggi ed alberghi. Falzaresi ha infatti siglato un accordo con il gruppo Costa Edutainment Spa, in base al quale i turisti avranno anche un ingresso gratuito al parco Oltremare di Riccione ed un ingresso sempre gratuito al parco Italia in Miniatura di Rimini. L’accordo è stato siglato dallo stesso Falzaresi ed i vertici del gruppo a cui fanno riferimento i più importanti parchi della riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falzaresi apre le porte dei parchi ai turisti

Articoli correlati

Giornate FAI: lo Stadio Diego Armando Maradona apre le porte a tifosi e turistiGiornate FAI: il 21 e 22 marzo lo Stadio Maradona di Napoli apre gratis al pubblico.

Bruxelles apre le porte ai brasiliani e loro boicottano le aziende europeeL’Unione punta sul Mercosur che rafforza gli scambi con mercati instabili dove la legge della forza prevale sui contratti.