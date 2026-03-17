Al Sassuolo, il Bologna ha segnato il suo secondo gol stagionale in meno di sei minuti con Thijs Dallinga, attaccante olandese. Il gol rappresenta una falsa partenza per i neroverdi, che hanno subito un nuovo colpo in avvio di partita. La gara si è accesa rapidamente, con Dallinga che ha trovato la rete in modo rapido e decisivo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Al centravanti del Bologna, l’olandese Thijs Dallinga, sono bastati poco meno di 6’ per trovare il suo primo gol del 2026, secondo stagionale. A Daniel Maldini, figlio d’arte arrivato alla Lazio a gennaio, ne sono serviti un paio, invece, per segnare la sua prima, e unica fin qua, rete stagionale. In comune, i due, hanno il fatto che il ‘gol lampo’ lo hanno segnato al Sassuolo, e nel giro di una settimana. A ricordare ai neroverdi statistica invero complicata che ne racconta, in troppe occasioni, approccio un tantino morbido che si traduce in un avvio di gara che a volte e quasi sempre – è successo con rossoblù e biancocelesti, ma era successo anche prima – condiziona quel che verrà della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - False partenze Sassuolo. Col Bologna è l’ennesima

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