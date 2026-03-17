False partenze Sassuolo Col Bologna è l’ennesima

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Sassuolo, il Bologna ha segnato il suo secondo gol stagionale in meno di sei minuti con Thijs Dallinga, attaccante olandese. Il gol rappresenta una falsa partenza per i neroverdi, che hanno subito un nuovo colpo in avvio di partita. La gara si è accesa rapidamente, con Dallinga che ha trovato la rete in modo rapido e decisivo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Al centravanti del Bologna, l’olandese Thijs Dallinga, sono bastati poco meno di 6’ per trovare il suo primo gol del 2026, secondo stagionale. A Daniel Maldini, figlio d’arte arrivato alla Lazio a gennaio, ne sono serviti un paio, invece, per segnare la sua prima, e unica fin qua, rete stagionale. In comune, i due, hanno il fatto che il ‘gol lampo’ lo hanno segnato al Sassuolo, e nel giro di una settimana. A ricordare ai neroverdi statistica invero complicata che ne racconta, in troppe occasioni, approccio un tantino morbido che si traduce in un avvio di gara che a volte e quasi sempre – è successo con rossoblù e biancocelesti, ma era successo anche prima – condiziona quel che verrà della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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