Faccio pensieri perversi su te e i tuoi nipotini

La Procura di Roma sta conducendo un’indagine su due persone, un giornalista e una professoressa, coinvolti in un’indagine che ha attirato l’attenzione per la sua gravità. Le autorità stanno esaminando dettagli relativi alla loro vita privata, senza ancora rendere noti i motivi o le accuse specifiche. L’indagine, definita “dell’orrore” dai media, prosegue senza che siano stati rivelati ulteriori particolari.

La Procura di Roma sta scavando in quella che appare come una vera “inchiesta dell’orrore”, inoltrandosi nella vita segreta di due protagonisti dall’apparenza impeccabile: un giornalista e una professoressa. Le vittime sono bambini, o appena adolescenti. Ma non più solo la figlia oggi 16enne e i nipotini della docente. L’indagine si allarga e, dall’analisi forense del telefono dell’uomo, sarebbero emersi contatti con soggetti stranieri e scambi di foto attraverso diversi canali di pedopornografia sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Immagini di altri bambini, tutte cancellate ma recuperate dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri e dalla pm Maria Perna, che continuano a scavare nei dispositivi elettronici dei due indagati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Faccio pensieri perversi su te e i tuoi nipotini" Articoli correlati Leggi anche: Preghiera del mattino del 29 Gennaio 2026: “Orienta i miei pensieri a Te” Beppe s’è buttato: “Arezzo mia, te faccio artornare grande!”Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. C’È UNA RAGIONE CHE CRESCE IN ME!