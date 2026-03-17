Fabrizio Corona ha rivolto nuove accuse a Ilary Blasi e Mediaset, annunciando la volontà di pubblicare foto considerate scabrose. La sua dichiarazione ha riacceso la discussione tra i fan del Grande Fratello Vip, con alcune persone che sostengono le sue parole e altre che si oppongono. La polemica si è infiammata dopo che Corona ha condiviso vecchi scatti, alimentando un dibattito pubblico acceso.

Corona torna all’attacco contro Ilary Blasi e Mediaset: tra accuse e vecchi scatti riemerge una polemica che divide il pubblico del Grande Fratello Vip. La macchina del Grande Fratello Vip non si è mai fermata. Nonostante le polemiche e il caso che ha coinvolto Alfonso Signorini, Mediaset ha deciso di tirare dritto, rimettendo in pista il reality con Ilary Blasi alla conduzione. Una scelta che, a quanto pare, non è andata giù a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, durante una delle sue serate in discoteca, si è lasciato andare a dichiarazioni al vetriolo. Parole dure, dirette, senza filtri: Corona ha promesso battaglia contro il colosso televisivo, arrivando a dire che non si fermerà finché non riuscirà a “farlo crollare”. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Fabrizio Corona Attacca Ilary Blasi: Pronto A Pubblicare Foto Scabrose!

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