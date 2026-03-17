Fabrizio Corona a processo per diffamazione dopo la falsa accusa di stalking a Lorenzo Pellegrini

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti del calciatore Lorenzo Pellegrini. La procura ha deciso di procedere dopo che Corona aveva diffuso una falsa accusa di stalking rivolta al centrocampista, che era stato coinvolto in un caso mediatico legato a una 25enne intervistata dall'ex paparazzo. La vicenda ora passa alle vie giudiziarie.

Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione ai danni del calciatore Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista era stato accusato di stalking da una 25enne intervistata dall'ex re dei paparazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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