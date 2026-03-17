Fabrizio Corona a processo per diffamazione dopo la falsa accusa di stalking a Lorenzo Pellegrini

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti del calciatore Lorenzo Pellegrini. La procura ha deciso di procedere dopo che Corona aveva diffuso una falsa accusa di stalking rivolta al centrocampista, che era stato coinvolto in un caso mediatico legato a una 25enne intervistata dall'ex paparazzo. La vicenda ora passa alle vie giudiziarie.

Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione ai danni del calciatore Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista era stato accusato di stalking da una 25enne intervistata dall'ex re dei paparazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione(Adnkronos) – Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Fabrizio Corona, altro processo per diffamazione col romanista Pellegrini. La escort e l’accusa falsa di stalking: quanti soldi vuole il calciatoreIl centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha formalizzato la richiesta di un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio... Fabrizio Corona rinviato a giudizio: l'ex fotografo a processo dopo le accuse a Pellegrini Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabrizio Corona Temi più discussi: Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione; Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione; Accusato di diffamazione a calciatore Pellegrini, Corona a giudizio; I finti rapitori davanti alle scuole e il pericolo dei social. Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione: l'ex fotografo a processo dopo le accuse a Lorenzo PellegriniIl Gup di Roma ha deciso: l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona andrà a processo il prossimo 1° dicembre. Al centro della ... msn.com Fabrizio Corona di nuovo a processo: Diffamazione a Lorenzo PellegriniFabrizio Corona e una 25enne sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma con l'accusa di diffamazione danni del calciatore della A.S. Roma Lorenzo Pellegrini. Per la giovane di origini romene sono ... msn.com #Roma Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione ai danni del calciatore della #ASRoma, Lorenzo Pellegrini. La vicenda, che coinvolge anche una donna, è legata ad una intervista alla ragazza, pubblicata da Corona sul sito dillingernews, in cui la - facebook.com facebook Fabrizio Corona andrà a processo per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini x.com