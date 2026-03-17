Fàbregas da record | vince il Premio Bearzot è il primo straniero di sempre

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha vinto il Premio Nazionale “Enzo Bearzot”, giunto alla sua XV edizione. È il primo allenatore straniero a ricevere questo riconoscimento nel calcio italiano. La premiazione si è svolta di recente, segnando un record storico per il premio. Fàbregas si è distinto tra i candidati di quest’anno grazie ai risultati raggiunti con il club lombardo.

Cesc Fàbregas riscrive la storia del calcio italiano: il tecnico del Como è il primo allenatore straniero a vincere il Premio Nazionale “Enzo Bearzot”, giunto alla sua XV edizione. Il prestigioso riconoscimento, promosso dall’ US Acli in sinergia con la FIGC, rompe una tradizione ultradecennale consacrando lo spagnolo come l’innovatore più significativo del panorama internazionale. La giuria ha motivato la scelta premiando la capacità di trasformare il club lariano in una realtà “glamour” attraverso un bel gioco propositivo e risultati storici mai raggiunti prima sulla riva del Lago, elevando il profilo di un tecnico giovane ma già tatticamente maturo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Fàbregas da record: vince il Premio Bearzot, è il primo straniero di sempre Articoli correlati Leggi anche: Fabregas vince il Premio Bearzot 2026, al tecnico del Como la XV edizione: «Tecnico giovane ma già brillante» Leggi anche: Gratta il biglietto e vince 2 milioni di euro: premio record in Brianza Una raccolta di contenuti su Fàbregas da record vince il Premio... Discussioni sull' argomento La gioia di Fabregas, Diao, Da Cunha e Diego Carlos dopo la vittoria contro la Roma Serie A Enilive; Serie A, Cagliari-Como 1-2: Da Cunha vale un nuovo aggancio alla Roma per Fabregas; Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Roma: Gasp con El Shaarawy, c'è Baturina per Fabregas; Sulemana-Dumfries è fallo! Frattesi? L'episodio più grave: Viviano non ha dubbi sulla farsa di Inter-Atalanta. Il progetto del Como è incarnato alla perfezione da Cesc Fàbregas, ma inevitabilmente un giorno le strade del club e dell’allenatore spagnolo si separeranno. Quando succederà, secondo il presidente Marwin Suwarso, dovrà essere lo stesso Fabregas a sceg - facebook.com facebook Il progetto del Como è incarnato alla perfezione da Cesc Fàbregas, ma inevitabilmente un giorno le strade del club e dell’allenatore spagnolo si separeranno. Quando succederà, secondo il presidente Marwin Suwarso, dovrà essere lo stesso Fabregas a sceg x.com