Zibibbo Kid è il nuovo libro dello scrittore Fabio Gimignani, un western dell’anima. Un viaggio emotivo fatto di ferite, rinascite e seconde possibilità. Una storia per chi ha amato, per chi è caduto, per chi continua a cercare un motivo per credere che, da qualche parte, esista un altro inizio. Da Misilmeri a Mesilla. Dalla Sicilia al Nuovo Messico. Un viaggio lungo e pericoloso se è il 1896, se sei un ragazzo di diciannove anni che non ha mai fatto un passo fuori dalla sua Isola e soprattutto se il misterioso cugino che ti attende a Mesilla ha disseminato il tuo percorso con debiti di riconoscenza che tutti sembrano ansiosi di saldare. Ma... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Fabio Gimignani: ”Zibibbo Kid” è un wester che arriva all’anima

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Intervista a Fabio Gimignani, autore del libro western Zibibbo KidSarà presentato il 19 dicembre alle ore 19.30 presso l’Osteriola di Sant’Agata (Via di Montaccianico, 1) in Toscana, il nuovo libro di Fabio Gimignani Zibibbo Kid, edito da Jolly Roger Edizioni. eroicafenice.com