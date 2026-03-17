Il sindaco di Ferrara ha dichiarato che la città sarà al centro dell’attenzione nazionale, parlando davanti all’arena. La sua affermazione arriva in risposta a commenti del Capitolo della Cattedrale, che aveva espresso alcune critiche. Fabbri ha condiviso un messaggio pubblico attraverso i social, sottolineando l’importanza di Ferrara nel panorama italiano. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle critiche o sui progetti futuri.

Il sindaco Fabbri ha indirettamente risposto alle critiche del Capitolo della Cattedrale postando la propria foto davanti al palco: "Nuovo sopralluogo in piazza in vista dell’inizio di Battiti Live Spring e SuperKaraoke, in programma rispettivamente il 20, 21 e 22 marzo e poi il 26 e 27 marzo" il testo del post, a corredo della foto. Poi una serie di informazioni di pubblica utilità: "L’inizio degli eventi sarà intorno alle 20 circa, mentre l’accesso all’area davanti al palco sarà possibile circa dalle 19. L’ingresso sarà libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima, che è di circa cinquemila persone. Chi arriva prima avrà ovviamente più possibilità di entrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabbri davanti all’arena : "Ferrara sarà al centro della scena nazionale"

Articoli correlati

Concerti, spettacoli e “date zero”: il PalaTerni al centro della scena nazionale, gli appuntamentiAvvio di 2026 con eventi di rilievo: si comincia il 12 febbraio con il carnevale di San Valentino e Cristina D’Avena, il calendario Nel primo...

Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati MilitariRoma – Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di Palazzo Salviati, in Piazza della...