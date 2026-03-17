Il Movimento 5 Stelle ha nuovamente rivolto critiche a Tommaso Cerno, accusandolo di fare propaganda per il Sì usando bandierine. La deputata Dolores Bevilacqua, membro della commissione di Vigilanza Rai, ha lanciato questa accusa. In risposta, Cerno ha commentato definendo Bevilacqua una “dolores de panza” per la libertà di stampa.

Tommaso Cerno torna nel mirino del Movimento 5 Stelle. L’ultima offensiva porta la firma di Dolores Bevilacqua, pentastellata in commissione di Vigilanza Rai. Il motivo? L’intervento del direttore del Giornale all’iniziativa di Forza Italia "Le frecce del Sì", legato ovviamente al referendum sulla giustizia. E quando mancano gli argomenti, ecco le sparate. Perché quello della Bevilacqua sembra più un tentativo di costruire una polemica artificiosa che un’analisi seria dei fatti. "Tommaso Cerno che sale su un palco per fare propaganda per il sì, rilanciato dai canali social di Forza Italia, è l'ennesima scena che racconta meglio di mille analisi la sua sfacciataggine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Fa propaganda per il Sì con le bandierine". L'ultima sparata del M5s contro Cerno. La replica del direttore: "Dolores de panza per la libertà di stampa"

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